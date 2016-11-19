В восточном Алеппо после нескольких дней бомбардировок не осталось больниц - Reuters (фото)
В контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.
Об этом со ссылкой на представителей системы здравоохранения города сообщает Reuters.
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«Разрушения инфраструктуры таковы, что жители города, включая стариков и детей, лишены возможности получать элементарное медицинское обслуживание. Фактически, их оставили умирать», - цитирует агентство представителя городской власти.
В то же время правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметила, что в осажденной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно из-за постоянных обстрелов.
Собеседники агентства отмечают, что больницы были разрушены, в частности, прямым попаданием бомб и снарядов при авиаударахов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все труднее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попытки власти «раскрыть места скопления террористов».
Как сообщалось, 18 ноября в ООН заявили, что в восточной части Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия. Гуманитарные сотрудники организации не могут попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.
Как следует из доклада генсека ООН Пан Ги Муна о гуманитарной ситуации в Сирии, Восточный Алеппо является одним из 16 осажденных населенных пунктов в Сирии. В целом в условиях блокады в стране проживают более 970 тысяч человек. Как сообщил Пан Ги Мун, в октябре только 286 тысячам из них удалось доставить гуманитарную помощь.
В отчете также приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди гражданских лиц в октябре. По его данным, за прошлый месяц в Сирии были убиты более 400 гражданских, большинство из них - в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.