В восточном Алеппо после нескольких дней бомбардировок не осталось больниц - Reuters (фото)

Об этом со ссылкой на представителей системы здравоохранения города сообщает Reuters.

Читайте такжеВ Алеппо авиация нанесла удары по детской больнице и банку крови

«Разрушения инфраструктуры таковы, что жители города, включая стариков и детей, лишены возможности получать элементарное медицинское обслуживание. Фактически, их оставили умирать», - цитирует агентство представителя городской власти.

В то же время правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека отметила, что в осажденной части города есть несколько работающих медучреждений, однако добраться до них невозможно из-за постоянных обстрелов.

Собеседники агентства отмечают, что больницы были разрушены, в частности, прямым попаданием бомб и снарядов при авиаударахов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все труднее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попытки власти «раскрыть места скопления террористов».

Как сообщалось, 18 ноября в ООН заявили, что в восточной части Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия. Гуманитарные сотрудники организации не могут попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.

Как следует из доклада генсека ООН Пан Ги Муна о гуманитарной ситуации в Сирии, Восточный Алеппо является одним из 16 осажденных населенных пунктов в Сирии. В целом в условиях блокады в стране проживают более 970 тысяч человек. Как сообщил Пан Ги Мун, в октябре только 286 тысячам из них удалось доставить гуманитарную помощь.

В отчете также приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди гражданских лиц в октябре. По его данным, за прошлый месяц в Сирии были убиты более 400 гражданских, большинство из них - в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.