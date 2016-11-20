Правительство Сирии отвергло предложение ООН о прекращении боев в Алеппо

Предложение предусматривало сохранение власти оппозиции в восточных районах города после вывода оттуда сил повстанцев, передает Русская служба би-би-си.

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Сегодня специальный посланник ООН Стефан Де Мистура прибыл в Дамаск в попытке еще раз добиться заключения мира в стране. Его предложения, как сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, включают создание автономной администрации в районах, удерживаемых оппозицией. Вместе с тем Муаллем назвал это предложение нарушением национального суверенитета Сирии.

По данным расположенного в Британии Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, не менее 130 человек погибли на востоке Алеппо после возобновления авианалетов и обстрелов во вторник, 15 ноября.

Сирийская гражданская оборона, также известная под названием "Белые каски", сообщила, что только в субботу по восточной части Алеппо было нанесено 180 авиаударов.

В воскресенье, по тем же сообщениям, на район аль-Сахур были сброшены бочковые бомбы. Среди погибших была семья из шести человек, которые, по словам местных врачей, задохнулись от хлорина, которым была начинена одна из бочковых бомб.

Как сообщалось, 18 ноября в ООН заявили, что в восточной части Алеппо на складах ООН закончились запасы продовольствия. Гуманитарные сотрудники организации не могут попасть в восточные районы Алеппо, в которых проживают около 275 тысяч человек.

Кроме того, в результате нанесенных по восточному Алеппо авиаударов полностью разрушены все больницы.

Как следует из доклада генсека ООН Пан Ги Муна о гуманитарной ситуации в Сирии, восточный Алеппо является одним из 16 осажденных населенных пунктов в Сирии. В общей сложности в условиях блокады в стране проживают более 970 тысяч человек.

В отчете также приводятся данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о жертвах среди гражданских лиц в октябре. По его данным, за прошлый месяц в Сирии были убиты более 400 гражданских, большинство из них - в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.