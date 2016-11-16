Боб Дилан отказался присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии

В его письме к Шведской королевской академии наук говорится, что у него есть некие "ранее данные обязательства", в связи с чем он не сможет 10 декабря быть в Стокгольме, чтобы получить премию, сообщает The Local.

Как заявили в Академии, лауреат не впервые отказывается приезжать на церемонию.

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На церемонию вручения не приезжали Дорис Лессинг, Гарольд Пинтер, Эльфрида Елинек, становившиеся лауреатами Нобелевской премии.

"Тем не менее, награда по-прежнему принадлежит им, так же, как она принадлежит и Бобу Дилану", - заявили в Академии наук.

К Дилану выдвинули единственное требование - произнести традиционную нобелевскую речь в течение шести месяцев после 10 декабря, причем необязательно в Швеции.

Как сообщал УНИАН, 75-летний Боб Дилан был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе 13 октября. Он получил ее с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".