Хиллари Клинтон согласилась занять пост госсекретаря США

Новоизбранный президент Соединенных Штатов продолжает формирование новой администрации. Одним из ключевых постов, волнующих экспертов и аналитиков, остается пост госсекретаря США. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на источник, свое согласие занять этот пост уже дала бывшая первая леди Хиллари Клинтон, передает Би-би-си.

Подтверждает это и тот факт, что в начале этой недели Барак Обама начал проверку финансовой деятельности Билла Клинтона во избежание возможного конфликта интересов. По мнению близких к Демократической партии источников, инициированная Б.Обамой проверка финансов Б.Клинтона также свидетельствует в пользу возможного назначения его супруги госсекретарем.

По словам экспертов, назначение Клинтон на этот пост, несомненно, пойдет на пользу стране. Во-первых, эта женщина имеет огромный внешнеполитический опыт. В качестве первой леди и сенатора она посетила 82 страны. Есть в таком назначении и другая выгода: предоставив Х.Клинтон эту должность, Б.Обама предстанет перед всем миром как уверенный лидер, который не боится окружать себя сильными людьми.

РБК