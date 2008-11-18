Соратник Саркози застрелил женщину и покончил с собой

Во Франции депутат национального парламента застрелил свою подругу, после чего покончил с собой. Трагедия произошла накануне в г.Тьонвиль (департамент Мозель) на востоке Франции.

По данным полиции, 65-летний Жан-Мари Деманж во время инцидента находился в доме своей подруги, 43-летней разведенной женщины по имени Карин. Между ними произошла ссора, во время которой парламентарий выстрелил женщине в голову из автоматического пистолета.

После этого он пустил себе пулю в висок, сообщает французский телеканал TF-1.

Детали отношений, которые связывали депутата и убитую им женщину, следствию пока не известны. Ж.-М.Деманж являлся членом правящей партии президента Франции Николя Саркози "Союз в поддержку народного движения" (UMP).

РБК