Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против Сирии, России и Ирана

Об этом сообщает Reuters.

Теперь его должны одобрить Сенат и президент. По данным Reuters, пока нет информации о том, когда состоится рассмотрение законопроекта в Сенате.

Отмечается, что санкции будут касаться военных преступлений и преступлений против человечности.

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Также, нижняя палата конгресса проголосовала за продление на 10 лет срока действия закона о санкциях против Ирана (Iran Sanctions Act), принятого в 1996 году.

Как отмечает агентство, если законопроект не будет поддержан в сенате, то срок действия ISA истечет к концу 2016 года.

Своими действиями конгрессмены хотят продемонстрировать, что США будут отвечать на любые «провокации» со стороны Ирана, а также дать возможность президенту США немедленно возобновить санкции, если Тегеран нарушит ядерное соглашение.