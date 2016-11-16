МакКейн предостерег Трампа от смягчения политики в отношении России

00:23, 16 ноября 2016
Мир
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В США ведущий сенатор от Республиканской партии Джон МакКейн предостерег избранного президента-республиканца Дональда Трампа от смягчения политики в отношении России.

REUTERS

Об этом пишет Радио Свобода.

Любая «перезагрузка» американо-российских отношений была бы опасным шагом, подчеркнул сенатор, возглавляющий комитет по делам силовых структур Сената и известный своей критикой России.

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Вспоминая о разговоре избранного президента с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник и в ходе которого российский руководитель призвал к улучшению отношений, сенатор добавил: «Таким заявлениям надо верить не больше, чем любым другим словам бывшего агента КГБ, превратившего свою страну в тиранию, убившего своих политических противников, вторгшегося к соседям, угрожавшего союзникам Америки и пытавшегося подорвать американские выборы».

Этими словами он вспомнил о прошлом российского руководителя в рядах советских спецслужб и обвинение, что российское государство могло быть причастно к похищению электронных писем, обнародование которых перед выборами помешало кандидату-демократу Хиллари Клинтон.

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