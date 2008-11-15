В армии США женщина впервые стала четырехзвездным генералом (фото)

В пятницу американка Энн Данвуди (Ann Dunwoody) стала первой в истории США женщиной, получившей звание "четырехзведного генерала" армии, передает агентство France Presse. Генерал возглавила командование материально-техническим обеспечением армии.

На торжественной церемонии в Пентагоне звездочки на погоны Данвуди прикололи начальник штаба армии генерал Джордж Кейси (George Casey) и ее муж Крэг Бротчи (Craig Brotchie), отставной полковник ВВС США.

Мероприятие также посетили командующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петрэус, главы военных подразделений и два бывших начальника штаба. Аудитория была заполнена настолько, что трем генералам пришлось стоять в проходе, отмечает агентство.

"Вряд ли кто-то удивлен больше, чем я. Кроме, конечно, моего мужа", - заявила виновница торжества, добавив, что "за каждой успешной женщиной стоит потрясенный мужчина".

Данвуди пришла на службу в 22 года в 1975-м. Как рассказал Кейси в поздравительном выступлении, в то время почти 98 процентов военнослужащих полагали, что наиболее подходящая для женщины работа в армии - это повариха. Однако она дослужилась до звания офицера, в 1992 г. стала первой в истории США женщиной – командиром десантного батальона.

Данвуди - представительница военной династии. Генералом был ее прадед, отец участвовал во Второй мировой (ранен во Франции), Корейской и Вьетнамской войнах, старшая сестра - третий в истории США пилот военного вертолета, племянница управляла штурмовиком А-10 в Афганистане.

Женщины составляют около 14 процентов из 543 тысяч американских военнослужащих.

Лента.ру