Руководителем аппарата Белого дома станет глава национального комитета республиканцев

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на CNN.

«Стив и Райнс — высококвалифицированные лидеры, которые вместе работали над нашей кампанией и привели нас к исторической победе. Сейчас они оба будут со мной в Белом доме, пока мы будем работать над тем, чтобы вновь сделать Америку великой», — заявил Трамп в пресс-релизе.

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Прибус популярен среди различных групп в Республиканской партии. Считается, что именно он приложил усилия к объединению партии, когда некоторые ее члены отказались поддерживать Трампа в качестве официального кандидата в президенты после праймериз, отмечает CNN.

Стивен Бэннон — бывший офицер ВМС США и банкир. Он также руководил консервативным изданием Breibart News. Бэннон начал работать в предвыборном штабе Трампа в августе.