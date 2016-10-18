Арьев рассказал о "козырях" для украинской дипломатии после принятия резолюций ПАСЕ

Как сообщили в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко», об этом заявил председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на брифинге в Верховной Раде.

«Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ достигла всех важнейших упоминаний в двух резолюциях по Украине, а именно: продление санкций против Российской Федерации до восстановления полного суверенитета Украины, невозможность проведения выборов на Донбассе из-за ситуации с безопасностью, осуждение незаконных выборов в Крыму, осуждение запрета Меджлиса, отказ от призыва принять РФ в Ассамблею, несмотря ни на что, освободить заключенных и еще многое другое. Даже в названии резолюции заменили “конфликт в Украине” на “российскую агрессию в Украине”, – сказал Арьев.

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Парламентарий отметил, что гордится работой украинской делегации в ПАСЕ. «Резолюции ПАСЕ дают украинской дипломатии возможность на всех уровнях отстаивать украинские национальные интересы. Вся команда нашей делегации работала на результат, и мы достигли его!» – подчеркнул депутат.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила отличную работу членов делегации, работающих в юридическом и политическом комитетах ПАСЕ – Марии Ионовой, Алексея Гончаренко, Елены Сотник, Леонида Емца. «Представители оппозиции, несмотря на то, что они имеют иную точку зрения, голосовали за резолюции ПАСЕ. Это первый случай, когда украинская делегация в полном составе поддержала резолюции о признании российской агрессии. Очень важно, что украинская дипломатия сможет использовать позицию этих резолюций как весомый аргумент во внешнеполитических дискуссиях», – добавила Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла две резолюции в поддержку Украины: «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», подготовленная докладчиком Бэк и «Политические последствия российской агрессии в Украине» (сначала называлась "Политические последствия кризиса в Украине"), докладчиком которой выступила депутат от Чехии Зеленкова.

В резолюции «Политические последствия российской агрессии в Украине» ПАСЕ вновь осудила незаконную аннексию Крыма Россией и призвала Москву вывести свои войска из Украины.

В документе под названием «Средства правовой защиты в случае нарушения прав человека на украинских территориях, находящихся вне контроля украинской власти», ПАСЕ выразила глубокую обеспокоенность ситуацией в сфере прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе и призвала российские власти гарантировать защиту фундаментальных прав и свобод для всех жителей этих территорий.

Кроме того, ПАСЕ утвердила поправку к одной из резолюций по Украине, в которой призвала европейские страны сохранять санкции до восстановления суверенитета Украины.