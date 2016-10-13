В МИД Германии "за" возвращение российской делегации в ПАСЕ, назвали предварительное условие

Об этом он сказал в Страсбурге, отвечая на вопросы политиков в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Что касается России, я надеюсь, что в рамках наших инициатив по обеспечению мира в рамках конфликта в Украине мы уже в среднесрочной перспективе создадим условия для того, чтобы российские делегаты вернулись к работе в Парламентской ассамблее, но ясно то, что прежде всего Россия должна внести свою лепту в это решение", - заявил Штайнмайер.

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Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, наложенными в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В то же время 10 октября президент ПАСЕ Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.