Трамп выразил заинтересованность в сотрудничестве с Обамой

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома по итогам их встречи в Овальном кабинете.

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"Это была встреча, которая должна была длиться, наверное, на протяжении 10 или 15 минут, и мы только собирались ближе познакомиться. Мы никогда не встречались друг с другом. Я имею огромное уважение. Встреча продолжалась почти полтора часа. И она могла... длиться намного дольше", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что обсудил с Обамой много разных обстоятельств как приятных, так и вызывающих "некоторые трудности".

"Я очень жду с нетерпением сотрудничества с президентом в будущем, в том числе его советов", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что для него было большой честью встретиться с Обамой, и что он ожидает встречи в будущем.