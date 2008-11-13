Россия думает о создании базы Черноморского флота в Абхазии

Руководство России рассматривает вопрос о создании базы для кораблей Черноморского флота в Абхазии.

Об этом сегодня журналистам сообщил бывший командующий ЧФ, депутат Госдумы Владимир КОМОЕДОВ, сообщает РИА Новости.

"Рассматривается вопрос по поводу Абхазии", - сказал В.КОМОЕДОВ, отвечая на вопрос о том, обсуждаются ли перспективы создания базы в Очамчире.

В.КОМОЕДОВ сегодня принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по обороне с участием начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николая МАКАРОВА. На заседании обсуждалась концепция развития Вооруженных сил до 2020 года.