Обама сегодня встретится с Трампом

Барак Обама хочет обеспечить успешный переход власти к будущему американскому лидеру Дональду Трампу и встретится с ним в четверг на фоне протестов сторонников проигравшей выборы Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Встреча Трампа и Обамы в Овальном кабинете Белого дома назначена на 16 часов по Гринвичу. Жена Трампа Мелания будет сопровождать миллиардера и встретится с уходящей первой леди Мишель Обамой.

Накануне Обама пообещал обеспечить мирный переход власти к республиканскому кандидату.

"Я хочу убедиться, что передача полномочий будет выполнена успешно, поскольку в конечном счете мы все в одной команде, - заявил Обама. - Я поручил своей команде работать, чтобы обеспечить успешную передачу власти избранному президенту".

Как известно, во время предвыборной кампании Барак открыто агитировал за Хиллари Клинтон и критиковал Трампа.