Жители Гуама поддержали Клинтон на выборах президента США

Об этом сообщает USA Today.

Из 32 тысяч проголосовавших 71,63% поддержали кандидата от демократов, за Трампа проголосовали 24,16% пришедших на участки.

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Однако, хотя и все избиратели на острове являются гражданами США, их голоса в президентской гонке не засчитываются, поскольку они не имеют представительства в коллегии выборщиков.

Вместе с тем отмечается, что с 1980 года большинство жителей Гуама поддерживали кандидата, который в итоге становился президентом США.

Напомним, голосование на выборах президента США состоится в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Кандидат, который выигрывает в штате, получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате.

На втором, формальном этапе, выборщики голосуют за президента. Общее количество выборщиков – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.