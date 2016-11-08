Клинтон и Трамп стали самыми непопулярными кандидатами в президенты США с 1956 года - исследование

Об этом говорится в сообщении на сайте американского института исследования общественного мнения Gallup (Институт Геллапа).

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Как отмечается в сообщении, Трамп согласно результатам исследований, является наиболее неблагоприятным кандидатом в глазах избирателей за всю историю проведения опросов общественного мнения во время президентской гонки. Отрицательный процент неприятия Трампа составляет 61%.

В то же время Клинтон заняла второе место – ее кандидатура не нравится 52% опрошенных избирателей.

Институт Геллапа проводит подобные исследования с 1956 года в отношении главных кандидатов на пост президента США от Демократической и Республиканской партий.

Исследователи отметили, что Трамп и Клинтон за несколько часов до завершения президентской кампании перед днем выборов, 8 ноября, имели худший результат популярности среди американцев, начиная с 1956 года.

Для сравнения, на прошлых президентских выборах в 2012 году кандидатура президента Барака Обамы вызвала негатив у 37% избирателей, в то же время поддержку ему выражали 62%. В 2012 году кандидатуру от Республиканской партии Митта Ромни не воспринимали 43%, положительно о нем высказывались 55%.

В исследовании респондентам предлагалась 10-балльная шкала относительно общей оценки каждого кандидата отдельно от положительных до отрицательных черт. Респонденты могли использовать баллы от +1 до +5, чтобы указать, что они имеют благоприятное мнение в отношении каждого кандидата. В этом исследовании оценка +5 означает самый высокий уровень восприятия кандидатур. По аналогичной процедуре определялось отрицательное восприятие: от -1 до -5, где бал -5 означал самый высокий уровень неприятия кандидатов.

Последнее исследование было проведено путем телефонного опроса взрослого населения 2-5 ноября во всей стране. Во время исследования были опрошены 1,033 тыс. граждан США, достигших 18-летнего возраста и проживающих во всех 50 штатах (включая федеральный округ Колумбия).