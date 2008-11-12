В Вашингтоне эвакуировали штаб-квартиру ФБР
10:20, 12 ноября 2008Мир
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По факту пожара проводится расследование
В штаб-квартире ФБР в Вашингтоне произошла эвакуация из-за небольшого возгорания в здании. Как сообщает Associated Press, в результате пожара в подсобном помещении никто не пострадал.
Как заявил представитель ФБР Ричард КОЛКО, по факту пожара проводится расследование, версия поджога исключена. Скорее всего, горела проводка.
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