Авиация РФ и силы Асада применили в Дамаске зажигательные бомбы, погибли мирные жители – СМИ
Авиация Российской Федерации и силы президента Башара Асада применили в Дамаске зажигательные бомбы против мирного населения.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на управление гражданской обороны Сирии.
По данным агентства, в результате атаки сил режима Асада и Воздушно-космических сил России на подконтрольные оппозиции районы Дамаска погибло множество мирных жителей.
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В частности, силы режима Асада подвергли артиллерийскому обстрелу район Хареста на северо-востоке Дамаска, в результате чего погибли 3 и получили ранения 20 человек. Раненые доставлены в полевые госпитали.
Как сообщается, также авиация режима Асада и ВКС РФ нанесли удары по жилым районам в пригородах Дамаска Восточная Гута и Дума, в результате чего погибли и были ранены многие мирные жители.
При этом авиация применила против мирного населения зажигательные бомбы. Силы гражданской обороны тушат возникшие пожары.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября в сирийском городе Алеппо действовала десятичасовая пауза в боевых действиях, объявленная для выхода боевиков и эвакуации больных и раненых.
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Впрочем, повстанцы заявили, что не верят обещаниям сирийского и российского режимов. Во время паузы в боевых действиях из Алеппо не вышел ни один человек.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.
Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо была объявлена 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".
По данным ООН, в восточной части Алеппо находятся в ловушке около 275 тысяч мирных жителей, а также 8 тысяч повстанцев.