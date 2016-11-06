Во время выступления в Неваде Трампу пришлось покинуть сцену
Телохранители кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа увели его со сцены во время выступления перед избирателями в городе Рено в штате Невада.
Как передал с места события корреспондент Би-би-си, пока Трамп отсутствовал, среди публики распространился слух, что в зал проник человек с оружием, и некоторые участники мероприятия поспешили к выходу. На помощь сотрудникам безопасности в штатском поспешили люди в камуфляже песочного цвета, похожие на военных. Затем из зала вывели некоего мужчину, однако неизвестно, имел ли он отношение к происшествию.
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"Никто не говорил, что нам будет просто, я хочу поблагодарить службу безопасности", - сказал кандидат, когда вернулся на сцену спустя несколько минут.
Секретная служба позднее сообщила, что оружия в зале обнаружено не было, а инцидент случился из-за того, что некий мужчина подошел к сцене, на которой находился кандидат, и громко выкрикнул: "пушка!". Мотивы его поступка выясняются.
Как сообщал УНИАН, по данным опроса, проведенного телеканалом ABC и газетой Washington Post, за кандидата от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 48% американцев, а за Трампа - 43%. При этом более половины тех, кто намерен поддержать Трампа, по их словам, делают это не ради него, а чтобы быть против Клинтон.