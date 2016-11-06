Опрос: Трамп теряет позиции, он не нравится даже большинству своих сторонников
За два дня до выборов президента США опрос показал увеличение отрыва кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа от представителя демократов Хиллари Клинтон.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, во вторник, 8 ноября, за Клинтон готовы проголосовать 48% американцев, а за Трампа - 43%, констатирует обнародованный в воскресенье утром результат предвыборного опроса, регулярно проводимого телеканалом ABC и газетой Washington Post.
Читайте такжеКатолическая церковь в Сан-Диего пообещала, что избиратели Клинтон попадут в ад
В пятницу аналогичный опрос показал соотношение 47% против 44%.
Бывший госсекретарь впереди также по числу твердых сторонников, голосующих потому, что им нравятся программа и личность кандидата. Таких среди избирателей Клинтон 55% , а у ее соперника 43%. Свыше половины тех, кто намерен поддержать Трампа, по их словам, делают это не ради него, а чтобы быть против Клинтон.
22 октября Клинтон опережала Трампа на 12%, но затем шансы кандидатов выровнялись на фоне сообщения, что ФБР возобновило расследование по поводу ее электронной переписки в бытность главой Госдепартамента.