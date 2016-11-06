Опрос: Трамп теряет позиции, он не нравится даже большинству своих сторонников

Как сообщает Русская служба Би-би-си, во вторник, 8 ноября, за Клинтон готовы проголосовать 48% американцев, а за Трампа - 43%, констатирует обнародованный в воскресенье утром результат предвыборного опроса, регулярно проводимого телеканалом ABC и газетой Washington Post.

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В пятницу аналогичный опрос показал соотношение 47% против 44%.

Бывший госсекретарь впереди также по числу твердых сторонников, голосующих потому, что им нравятся программа и личность кандидата. Таких среди избирателей Клинтон 55% , а у ее соперника 43%. Свыше половины тех, кто намерен поддержать Трампа, по их словам, делают это не ради него, а чтобы быть против Клинтон.

22 октября Клинтон опережала Трампа на 12%, но затем шансы кандидатов выровнялись на фоне сообщения, что ФБР возобновило расследование по поводу ее электронной переписки в бытность главой Госдепартамента.