В Средиземном море спасли более 2 тысяч мигрантов
06:31, 06 ноября 2016Мир
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Власти Италии сообщила в субботу о спасении в ходе спецоперации в Средиземном море более 2200 мигрантов, которые на лодках плыли в Европу. Одновременно сообщается о 10 погибших, которые были обнаружены в одной из лодок.
Прибытие мигрантов. Фотоиллюстрация / REUTERS
Всего итальянские спасатели провели 16 операций с привлечением испанского военного корабля и нескольких неправительственных судов, сообщает Радио Свобода.
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Как отмечается, Международная организация по миграции на этой неделе сообщила, что с начала года в Средиземном море погибли 4220 искателей убежища в сравнении с 3777-и в прошлом году.
По предварительным данным, к берегам Италии по морю добрались 159 тысяч мигрантов, большинство из них из Северной Африки и Ближнего Востока.
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