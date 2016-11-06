В Средиземном море спасли более 2 тысяч мигрантов

Всего итальянские спасатели провели 16 операций с привлечением испанского военного корабля и нескольких неправительственных судов, сообщает Радио Свобода.

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Как отмечается, Международная организация по миграции на этой неделе сообщила, что с начала года в Средиземном море погибли 4220 искателей убежища в сравнении с 3777-и в прошлом году.

По предварительным данным, к берегам Италии по морю добрались 159 тысяч мигрантов, большинство из них из Северной Африки и Ближнего Востока.