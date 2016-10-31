Пророссийскому кандидату в президенты Молдовы не удается победить в первом туре

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, объявленные Центризбиркомом страны, сообщает Newsmaker.md.

После подсчета 98,37% протоколов его результат составил 48,66%.

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Ключевая соперница Додона, представительница объединенной правой оппозиции Майя Санду, имеет поддержку 38%.

Ожидается, что в дальнейшем показатели социалиста вряд ли превысят 50%, поскольку в ЦИК должны поступить протоколы голосования заграничных участков, где его поддержка является достаточно низкой.

На брифинге в своем штабе Додон отметил, что говорить втором туре пока все еще рано, поскольку есть 1,5% необработанных протоколов.

Как сообщал УНИАН, 30 октября в Молдове проходят президентские выборы, на которых впервые с 1996 года граждане могут избирать главу государства путем прямого голосования.

Основными претендентами на пост президента Молдовы СМИ называют кандидата от Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона и лидера партии «Действие и солидарность», экс-министра образования Майю Санду.

Предвыборная программа Додона предполагает сближение с Россией.