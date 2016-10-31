Путин планирует масштабную атаку на Алеппо во время американских выборов - The Times

Об этом со ссылкой на данные западных спецслужб пишет The Times.

Путин планирует использовать период политической неопределенности, связанной с выборами президента США, чтобы до середины января обеспечить себе победу над повстанцами против режима Башара Асада, которые удерживают восточную часть Алеппо.

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Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас направляется к берегам Сирии, по данным источников газеты, используют для усиления огневой мощи РФ.

Как известно, 21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море. После того, как Испания и Мальта отказали в заправке российских кораблей в своих портах из-за опасений, что они могут быть использованы против мирных жителей в осажденном Алеппо, их дозаправляют с танкеров.

Напомним, Сирийская обсерватория по правам человека в начале октября сообщила о массированных бомбардировках российскими ВКС подконтрольной повстанцам восточной части Алеппо. Авиация РФ сбросила так называемые противобункерные бомбы, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

Позже неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбардировках, а еще в восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Ожесточенные бои начались в Алеппо и после того, как 23 октября завершился режим прекращения огня, который действовал всего три дня. Об этом сообщили сирийские активисты. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии сообщил, что авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города, в то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.