Путин рассказал о роли власти в активном "формировании российской идентичности"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Формирование российской идентичности – процесс сложный и не быстрый. Но, безусловно, он идет, и в последние годы весьма активно идет. Восприятие гражданами себя как части России, повышение ответственности за свою страну становятся все более устойчивыми. Но это не означает, что мы должны просто наблюдать за этими процессами и просто фиксировать то, что происходит", - заявил Путин.

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По его мнению, "здесь нужна планомерная, настойчивая, целеустремленная работа: просветительская и организационная. Требуется участие в ней всех уровней власти, политических партий, общественных организаций, в частности религиозных и этнических объединений".

По словам Путина, почти 80% граждан РФ считают отношений между людьми различных национальностей доброжелательными или нормальными. Несколько лет назад такую оценку, как показывают опросы, давали лишь 55% россиян.

"То, что их количество, количество людей, которые так оценивают ситуацию в сфере межэтнических отношений, растет, – безусловно, хороший знак. Но это не повод для снижения внимания к вопросам профилактики экстремизма и межнациональной напряженности. Тем более, что в современном мире нарастают тенденции размывания традиционных ценностей и разгораются межэтнические и межрелигиозные розни, противоречия", - сказал он.

Путин поручил "противостоять разрушительным тенденциям. И здесь ключевая роль принадлежит общественной и духовной единства нашего народа".