Время "Ч" для Алеппо: противники Асада пошли на прорыв блокады города - журналист

Об этом в своем Twitter сообщил журналист немецкой газеты Bild Джулиан Репке.

"Время "Ч" для Алеппо. "…начался бой за прорыв блокады. Это мать всех сражений, которая определит судьбу города", - написал он.

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Журналист предполагает, что гражданское население погибнет в результате сражения.

"Да, гражданские погибнут в тотальном повстанческом штурме. Но мир не оставил повстанцам никакой другого варианта, игнорируя 275.000 гражданских, находящихся в осаде", - добавил Репке.

Алеппо – последний крупный город, подконтрольный противникам режима Асада. Осада города продолжается уже довольно длительный промежуток времени. Несмотря на присутствие гражданского населения в городе, силы Асада при поддержке авиации ВКС РФ пытаются отбить город у повстанцев, осуществляя регулярные бомбардировки с применением кассетных боеприпасов и противобункерных снарядов, в том числе и по социальным объектам.