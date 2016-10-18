Индия стала шестой страной, сформировавшей ядерную триаду
03:23, 18 октября 2016Мир
3792
Атомная подводная лодка "Арихант" с ядерным оружием на борту поступила на вооружение индийской армии.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщил телеканал NewsX в понедельник, 17 октября, передает ZN.ua.
Таким образом, Нью-Дели завершил формирование собственной ядерной триады: вооруженные сили страны располагают средствами доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования.
Читайте такжеУченые показали самые мощные ядерные взрывы в истории человечества (видео)
На вооружении индийской армии есть многоцелевые истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие на борту, а также баллистические ракеты наземного базирования.
Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.
Атомные субмарины стоят на вооружении у США, Великобритании, Франции, России и Китая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter