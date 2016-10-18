Индия стала шестой страной, сформировавшей ядерную триаду

Об этом сообщил телеканал NewsX в понедельник, 17 октября, передает ZN.ua.

Таким образом, Нью-Дели завершил формирование собственной ядерной триады: вооруженные сили страны располагают средствами доставки ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования.

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На вооружении индийской армии есть многоцелевые истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие на борту, а также баллистические ракеты наземного базирования.

Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.

Атомные субмарины стоят на вооружении у США, Великобритании, Франции, России и Китая.