Кенийские родственники Обамы поют: “мы едем в Белый Дом”...
08:53, 05 ноября 2008Мир
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В Найроби толпа не спала всю ночь
Кенийские родственники Барака Обамы – первого в истории афроамериканского победителя президентских выборов в США празднуют успех члена своей семьи пением: “Мы едем в Белый Дом”.
В селе Когело, где родился отец кандидата от демократов, полиция выставила кордон вокруг дома бабушки Обамы, чтобы спасти дом от нашествия представителей СМИ и просто толп возбужденных новостями людей, сообщает Associated Press.
В столице Кении – Найроби люди не спали всю ночь, потому что следили за ходом подсчета голосов по телевидению, и встретили весть о победе Обамы, выкрикивая его фамилию.
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