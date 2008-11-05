Кенийские родственники Обамы поют: “мы едем в Белый Дом”...

Кенийские родственники Барака Обамы – первого в истории афроамериканского победителя президентских выборов в США празднуют успех члена своей семьи пением: “Мы едем в Белый Дом”.

В селе Когело, где родился отец кандидата от демократов, полиция выставила кордон вокруг дома бабушки Обамы, чтобы спасти дом от нашествия представителей СМИ и просто толп возбужденных новостями людей, сообщает Associated Press.

В столице Кении – Найроби люди не спали всю ночь, потому что следили за ходом подсчета голосов по телевидению, и встретили весть о победе Обамы, выкрикивая его фамилию.