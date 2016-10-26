Более 4 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах президента США - посольство

Об этом сообщает посольство США в Украине в социальной сети Facebook.

Как подчеркнули дипломаты: "Многие американцы уже проголосовали - досрочно".

"До 8 ноября, дня выборов в США, еще две недели, а миллионы американцев уже отдали свои голоса за нового президента. Американцы имеют возможность проголосовать, даже если непосредственно в день выборов не могут добраться до избирательных участков. Для этого существует два альтернативных способа: досрочное голосование в специально отведенных для этой цели в каждом штате местах или заочное голосование, когда гражданин просит, чтобы ему выдали бюллетень, который он заполняет и отправляет по почте на избирательный участок", - говорится в сообщении.

Как заявили в посольстве, по последним данным исследовательского центра Pew Research Center, на дату 22 октября уже было заполнено более 4 млн бюллетеней. В этом году воспользоваться возможностью досрочного голосования может рекордное количество избирателей - более 50 миллионов.

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Также объясняется, что в США нет централизованной избирательной системы.

"На практике каждый штат, а в некоторых случаях даже каждый округ определяет, когда и каким способом могут голосовать его жители. Децентрализация избирательного процесса уменьшает вероятность мошенничества на выборах", - отметили в посольстве.

Кроме того, отмечается, что впервые заочное голосование было применено 150 лет назад, во время гражданской войны в США, чтобы участники боевых действий могли отправить бюллетени по месту жительства. При этом до середины XX века большинство штатов приняли законы о заочном голосовании в той или иной его форме.

"От избирателя, как правило, были нужны конкретные доказательства того, что в день выборов он не сможет заполнить бюллетень лично. Сегодня "без указания причины" можно проголосовать в 27 штатах и округе Колумбия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в избирательной гонке принимают участие кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Перед днем голосования, которое состоится 8 ноября, состоялось три раунда теледебатов между Клинтон и Трампом.

В сентябре Трамп во время первых теледебатов заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут быть полицейским в поддержании безопасности в мире. В свою очередь Клинтон раскритиковала позицию Трампа относительно ядерного оружия.

В начале октября Трамп во время вторых президентских дебатов намекнул, что отправит свою соперницу Хиллари Клинтон в тюрьму в случае победы на выборах. Во время вторых дебатов Клинтон вновь поставила под сомнение способность Трампа занимать пост президента США. Она отметила, что Трамп должен показать свои налоговые декларации, чтобы можно было увидеть, есть ли у него дела в России. Также она обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии.

Во время последних теледебатов, которые состоялись 19 октября, Клинтон высказала предположение, что президент РФ Владимир Путин хотел бы видеть марионетку на посту президента США.