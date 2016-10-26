Трамп: план Клинтон по Сирии "привел бы к Третьей мировой войне"

Об этом в интервью Reuters заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, передает Дождь.

«Что мы должны делать, так это концентрироваться на „Исламском государстве“. Не нужно концентрироваться на Сирии. Если мы послушаем Хиллари Клинтон, мы окажемся в Третьей мировой войне», — сказал Трамп.

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«Идет противостояние уже не с Сирией, а с Сирией, Россией и Ираном, ясно? Россия — ядерная страна, причем страна, в которой ядерное оружие работает, в отличие от других стран, которые высказывают свое мнение», — добавил он.

Он отметил, что борьба с ИГ важнее попыток заставить президента Башара Асада покинуть свой пост.

Трамп задался вопросом о том, как Клинтон будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным после того, как она в своих речах его «демонизировала», отмечает Reuters.

Клинтон призывала к введению бесполетной зоны в Сирии и созданию «зон безопасности» для мирного населения. По мнению некоторых аналитиков, это может привести США к прямому конфликту с российскими истребителями, отмечает агентство.