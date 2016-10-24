Парламент Венесуэлы намерен начать процедуру импичмента Мадуро

Соответствующее постановление было принято на ​внеочередной сессии высшего законодательного органа, передает РБК со ссылкой на El Universal.

Принятое соглашение включает девять пунктов, среди которых, помимо импичмента Мадуро, значится «объявление о нарушении конституционного порядка и совершении государственного переворота», подчеркивает издание.

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Как отмечает Reuters, в какой-то момент сессия была прервана из-за того, что в зал ворвались около сотни социалистов, выкрикивающих лозунги в поддержку Мадуро. Оппозиция сообщила, что некоторые парламентарии пострадали от действий демонстрантов.

Внеочередное заседание парламента было созвано после того, как в пятницу центральная избирательная комиссия Венесуэлы приостановила сбор подписей для проведения референдума за отстранение Мадуро.