Парламент Венесуэлы намерен начать процедуру импичмента Мадуро
Парламент Венесуэлы, большую часть которого составляет оппозиция, объявил о намерении начать процедуру импичмента президента страны Николаса Мадуро.
Соответствующее постановление было принято на внеочередной сессии высшего законодательного органа, передает РБК со ссылкой на El Universal.
Принятое соглашение включает девять пунктов, среди которых, помимо импичмента Мадуро, значится «объявление о нарушении конституционного порядка и совершении государственного переворота», подчеркивает издание.
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Как отмечает Reuters, в какой-то момент сессия была прервана из-за того, что в зал ворвались около сотни социалистов, выкрикивающих лозунги в поддержку Мадуро. Оппозиция сообщила, что некоторые парламентарии пострадали от действий демонстрантов.
Внеочередное заседание парламента было созвано после того, как в пятницу центральная избирательная комиссия Венесуэлы приостановила сбор подписей для проведения референдума за отстранение Мадуро.