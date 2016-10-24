Штайнмайер: санкции против России "могут закрыть окно возможностей для переговоров"

Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, передает ТАСС.

"Я опасаюсь, что возврат к решениям, которые были применены раньше в других конфликтах, к санкциям, в случае с Сирией не помогут предотвратить гуманитарную катастрофу, поскольку санкции имеют слишком отложенное действие, чтобы помочь открыть гуманитарный коридор. Даже наоборот, они могут закрыть окно возможностей для переговоров, которые нам необходимы", - сказал Штайнмайер.

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Он напомнил о том, что Евросоюз вводил санкции против России, "чтобы надавить политически, не только экономически".

"То, что, возможно, сработало применительно к одному конфликту, нельзя перенимать по отношению к другому", - убежден он.

Ранее УНИАН сообщал, что на включении вопроса о новых санкциях в связи с событиями в Алеппо в итоговое заявление саммита ЕС настаивали Германия, Франция и Великобритания. Однако в итоге победила точка зрения итальянского премьер-министра Маттео Ренци, который заявил, что не понимает, как новые санкции помогут установлению мира в Сирии.