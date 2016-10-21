FT назвала противника введения санкций против России из-за Сирии

Однако в итоге победила точка зрения итальянского премьер-министра Маттео Ренци, который заявил, что не понимает, как новые санкции помогут установлению мира в Сирии, передает РБК со ссылкой на FT.

"Я думаю, что не имеет смысла включать в итоговое заявление упоминание о санкциях", - заявил Ренци.

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В результате был принят текст, в котором говорилось о том, что ЕС "рассматривает все возможные меры на случай продолжения нынешних жестокостей".

В документе говорится о том, что страны Евросоюза "решительно осуждают атаки правительственных войск и его союзников – в особенности Россию – на гражданское население в Сирии".

То есть на саммите не было принято решений о санкциях в отношении России в связи с ее действиями в Сирии.

Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивала, что участники саммита Евросоюза не будут принимать решений относительно санкций против Российской Федерации.