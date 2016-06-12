Президент Венесуэлы отложил референдум о своей отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что референдум о его отставке, который пытается организовать оппозиция, не пройдет в этом году.

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На организацию референдума нет времени, объяснил венесуэльский лидер.

"Если они выполнят все требования, референдум об отставке состоится в следующем году, точка", - заявил Мадуро.

В пятницу Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил недействительными более 600 тысяч подписей, собранных за проведение всеобщего референдума об отставке венесуэльского президента.

Оппозиция в ответ обвинила Совет в том, что он защищает интересы правительства Мадуро и пытается замедлить проведение референдума, сообщает Русская служба Би-би-си.

Время проведения голосования играет ключевую роль для обеих сторон. Если референдум будет организован до 10 января 2017 года и Мадуро проиграет, будут организованы новые выборы.

Если голосование будет проведено позднее и Мадуро проиграет, его место до конца президентского срока в январе 2019 года будет занимать вице-президент.

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Петиция была передана властям 2 мая. Оппозиция заявляет, что она собрала подписи 1,85 млн избирателей, которые поддерживают проведение референдума. Это значительно больше, чем требует законодательство.

По данным Совета, подписей было больше - 1,97 млн.

Избирательный совет также постановил, что 1,3 млн человек, чьи подписи не были отклонены, должны прийти в местные избирательные участки, чтобы подтвердить свою личность.

На это у избирателей будет всего пять дней - с 20 июня.

Венесуэла переживает тяжелый экономический кризис. В стране наблюдается нехватка импортных продуктов, в том числе лекарств и еды.

Причиной стало снижение цен на нефть и в целом неэффективная модель экономики. Страна оказалась зависимой от импорта продуктов питания, которые она покупала за доходы от продажи нефти, которые, в свою очередь, стремительно сократились.