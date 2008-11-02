Лидеры РФ, Армении и Азербайджана будут «оздоравливать» ситуацию на Кавказе

Лидеры России, Армении, Азербайджана договорились совместно работать над оздоровлением ситуации на Кавказе, а также поручили главам МИД продолжить работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, передает РИА Новости.

"Президенты России, Армении и Азербайджана предметно и содержательно обсудив в атмосфере конструктивности состояние и перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта политическими средствами путем продолжения прямого диалога между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, США и Франции в качестве сопредседателей минской группы ОБСЕ заявляют, что будут способствовать оздоровлению ситуации в Южном Кавказе и обеспечению установления в регионе обстановки стабильности, безопасности путем политического урегулирования конфликта", - говорится в декларации, заключенной по итогам трехсторонней встречи.

Декларация предусматривает урегулирование на основе принципов и норм международного права и принятых в этих рамках решений и документов, что создаст благоприятные условия для экономического развития и всестороннего сотрудничества в регионе. Декларацию зачитал после переговоров Дмитрий Медведев.

Россия, Армения и Азербайджан согласились с тем, что достижение мирного урегулирования должно сопровождаться юридически обязывающими международными гарантиями и подтвердили важное значение продолжения сопредседателями Минской группы ОБСЕ посреднических усилий с учетом их встречи со сторонами в Мадриде 29 ноября 2007 года.

По мнению президентов, последующая дискуссия необходима в целях дальнейшей разработки основных принципов политического урегулирования.