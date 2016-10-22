19 человек погибли в результате "жесткой посадки" вертолета в России - СМИ

Об этом сообщает ТАСС.

"Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в разрушенный вертолет, в котором обнаружили трех человек, находящихся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, остальные 19 погибли", - сказал источник в правоохранительных органах региона.

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21 октября в 18:57 по киевскому времени поступила информация о том, что в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Борт летел по маршруту Сузумское месторождение (Красноярский край) - поселок Уренгой.

На борту находились 22 человека.

Ранее УНИАН сообщал, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» летел из Ванкора в Новый Уренгой. В назначенное время вертолет в место назначения не прибыл. Вертолет перевозил нефтяников-вахтовиков.