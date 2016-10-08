В Сирии обстреляли российский вертолет Ми-8

Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает ТАСС.

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"Около 11:00 утра в провинции Хама (Сирийская Арабская Республика) российский транспортный вертолет Ми-8, доставлявший гуманитарную помощь в сопровождении офицеров российского Центра примирения враждующих сторон, подвергся обстрелу боевиков ИГИЛ (прежнее название террористической организации "Исламское государство" - УНИАН) из переносного зенитного ракетного комплекса", - сказали в Центре.

Согласно сообщению, благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и маневрированию машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать: никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал.