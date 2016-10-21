Немецкой разведке разрешили шпионить за учреждениями ЕС и прослушивать союзников

Немецкой Федеративной разведке («BND») позволили шпионить за учреждениями Евросоюза и другими государствами-членами ЕС. Соответствующий закон одобрили немецкие законодатели, пишет The Associated Press.

В частности, закон направлен на улучшение надзора за шпионажем, связанный с разоблачениями бывшим сотрудником американского агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом. Документ является лишь одной из составляющих, которые направлены на эти цели.

Читайте такжеПозавидует любой шпион: хакеры заявили о планах продать "кибероружие" спецслужб США

Издание сообщает, что документ предусматривает предоставление информации независимым судьям относительно того, когда разведка Германии прослушивает союзников страны. Кроме того, судьям предоставлено право проводить выборочные проверки деятельности агентства.

Впрочем критики закона, как отмечает издание, заявляют, что законодатели таким образом лишь легализовали сомнительную деятельность разведки «BND».