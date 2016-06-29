Сотрудник ФСБ избил американского дипломата возле посольства США в Москве - The Washington Post

Эту информацию подтвердили четыре американских чиновника, передает ЕвроПравда со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, инцидент произошел 6 июня. После нападения у американского дипломата среди других травм оказалось сломанным плечо. Сразу после нападения американский дипломат покинул РФ, чтобы получить срочную медицинскую помощь, и он до сих пор находится за пределами России.

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Отмечается, что сотрудник ФСБ не был в униформе. Событие не получило огласку. Госдепартамент США вызвал посла РФ Сергея Кисляка, чтобы высказать ему жалобу относительно инцидента.

Мотивы происшествия остаются неизвестными. По словам одного американского чиновника, американский дипломат хотел укрыться в здании посольства США от преследования российской службы разведки.

Другой собеседник издания рассказал, что дипломат мог работать в России как шпион под "дипломатическим прикрытием", то есть прикидывался сотрудником Госдепартамента США.

Ранее в Госдепе США заявили, что за последние два года было зафиксировано значительное увеличение случаев слежки за дипломатами и их притеснений со стороны российских спецслужб и дорожной полиции.