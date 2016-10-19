В Узбекистане разбился вертолет с военнослужащими, погибли 9 человек

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный телеканал «Узбекистон».

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«18 октября 2016 года на территории Ферганской области потерпел катастрофу вертолет министерства обороны Ми-171, выполнявший плановый полет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибли три члена экипажа, а также шесть военнослужащих.

Правительство страны создало специальную комиссию по расследованию причин катастрофы.