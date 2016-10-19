В Узбекистане разбился вертолет с военнослужащими, погибли 9 человек
20:44, 19 октября 2016Мир
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На востоке Узбекистана разбился вертолет министерства обороны страны, в результате чего погибли девять человек.
На территории Ферганской области потерпел катастрофу вертолет министерства обороны Ми-171 / Фотоиллюстрация /wikipedia.org
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальный телеканал «Узбекистон».
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«18 октября 2016 года на территории Ферганской области потерпел катастрофу вертолет министерства обороны Ми-171, выполнявший плановый полет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибли три члена экипажа, а также шесть военнослужащих.
Правительство страны создало специальную комиссию по расследованию причин катастрофы.
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