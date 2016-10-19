"Pussy-протест" в Чикаго: сотни женщин напомнили Трампу, что они тоже будут голосовать на выборах (фотогалерея)

Учасники акции убеждены, что высказывания Трампа о поведении с женщинами являются неприемлемыми, передает chicagoist.

По словам протестующих, отношение Трампа к женщинам, людям других национальностей, его исламофобия и прочее показывает, что нельзя пускать такого человека в Белый Дом.

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Часть участников акции держала в руках плакаты, на которых обыгрывались скандальные высказывания Трампа о женщинах, а также обвинения в его адрес со стороны пострадавших женщин, в частности о том, как он хватал их за интимные части тела.

Как сообщал УНИАН, СМИ опубликовали истории о сексуальных домогательствах кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее, газета The Washington Post опубликовала видеоролик, на котором кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказывал о своих приставаниях к замужней женщине.

На записи, сделанной в 2005 году, Дональд Трамп, в частности, говорит американскому ведущему канала NBC Билли Бушу, что, если ты звезда, "можно делать с женщинами все, что угодно". Миллиардер допускает чрезвычайно вульгарные и оскорбительные в отношении женщин высказывания, упоминая, что приставал к некоей замужней женщине.

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После того, как запись попала в интернет, Трамп назвал свои комментарии обычным "мужским трепом в раздевалке" и заявил, что в жизни никогда бы не позволил себе ничего подобного.

После публикации записи разговора Дональда Трампа с Билли Бушем две женщины рассказали газете New York Times, что Трамп приставал к ним во время случайных встреч в разные годы. Штаб Трампа заявил, что вся статья - ложь.

Из-за скандала многие республиканцы и их спонсоры отказались от поддержки Трампа.