"Это капитуляция": повстанцы отвергли предложение России покинуть Алеппо

Об этом во вторник, 18 октября, заявил представитель одной из враждебных правительству Башара Асада группировок.

Читайте такжеБомбардировки Алеппо: в ЕС заявили, что удары авиации РФ и Асада могут приравниваться к военным преступлениям

"Отряды категорически отвергают любой выход из города - это капитуляция", - приводит слова представителя оппозиции информагентство Reuters, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, повстанцы уверяют, что готовы бороться против режима Башара Асада и в дальнейшем.

Представители оппозиции также говорят, что в Алеппо нет террористов.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении авиаударов в районе сирийского Алеппо с 10.00 утра.

17 октября российские и сирийские военные объявили, что организуют "гуманитарную паузу" в бомбардировках Алеппо для вывода мирных жителей.