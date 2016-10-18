"Это капитуляция": повстанцы отвергли предложение России покинуть Алеппо
Представители сирийских повстанцев отвергли предложение России оставить Алеппо во время начатой россиянами так называемой "гуманитарной паузы".
Об этом во вторник, 18 октября, заявил представитель одной из враждебных правительству Башара Асада группировок.
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"Отряды категорически отвергают любой выход из города - это капитуляция", - приводит слова представителя оппозиции информагентство Reuters, пишет Deutsche Welle.
Кроме того, повстанцы уверяют, что готовы бороться против режима Башара Асада и в дальнейшем.
Представители оппозиции также говорят, что в Алеппо нет террористов.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о прекращении авиаударов в районе сирийского Алеппо с 10.00 утра.
17 октября российские и сирийские военные объявили, что организуют "гуманитарную паузу" в бомбардировках Алеппо для вывода мирных жителей.