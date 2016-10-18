Минобороны РФ заявило о прекращении авиаударов по сирийскому Алеппо

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на селекторном совещании в Москве.

«Сегодня с 10 часов утра прекращаются удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо. Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения «гуманитарной паузы» 20 октября. Это позволит гарантировать безопасность выхода по шести коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо», - сообщил Шойгу.

По его словам, «одновременно к началу «гуманитарной паузы» сирийские войска будут отведены на дистанции, позволяющие боевикам беспрепятственно покинуть восточный Алеппо с оружием по двум специально созданным коридорам: первому - по дороге Кастелло, второму - в районе рынка Сук-Эль-Хай».

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Шойгу обратился к руководству стран, «имеющих влияние на вооруженные формирования в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город».

Также он заявил, что всем, кто действительно заинтересован в скорейшей стабилизации обстановки в городе Алеппо, необходимо приступить к реальным политическим шагам, а не продолжать заниматься «политической волокитой».

Он полагает, что российская инициатива должна способствовать успеху работы военных экспертов ряда государств, которая завтра начнется в Женеве.

«Эта работа будет направлена, прежде всего, на отделение террористов от умеренной оппозиции и их вывод из восточной части Алеппо», - сказал он.

Шойгу добавил, что группа российских военных специалистов уже прибыла в Женеву для совместной работы.