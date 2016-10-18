Россия уже ведет войну в Европе - премьер Эстонии

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, передает Postimees.

"Россия с прежним размахом продолжает войну на востоке и юге от Европы и, честно говоря, и в самой Европе, если мы учтем все методы войны", - сказал Рыйвас.

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"Наш восточный сосед для продвижения пользуется как конвенциональными, так и гибридными методами, так же, как гибридный автомобиль пользуется при движении разными видами топлива. Вмешательство при помощи киберсредств в выборы президента, финансирование экстремистских партий Европы и их индоктринация в Крыму, препятствование независимому расследованию авиакатастрофы, распространение пропаганды и лжи подпадают под описание второй категории", - пояснил он.

По мнению Рыйваса, в этом контексте изменились взгляды западной общественности.

"Это отражает не только содержащаяся в новой глобальной стратегии ЕС оценка, согласно которой действия России в Украине и в регионе Черного моря в целом до самых основ потрясли архитектуру безопасности Европы. Продолжающийся в Украине и в Сирии циничный конфликт, а также недавнее расследование авиакатастрофы с MH17 и многое другое все в большей мере заставляет западную общественность открыть глаза и внимательно изучить происходящее", - сказал премьер-министр Эстонии.