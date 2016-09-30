Кремлевская критика отчета по MH17 изменит тон отношений между Нидерландами и Россией - посол Украины

Такую точку зрения высказал посол Украины в Нидерландах Александр Горин в эфире телеканала "112 Украина".

"Уровень не останется на уровне посла. Содержание отношений будет изменено. В любом случае, тон отношений будет изменен", - заявил Горин.

По его словам, важно не о чем будут говорить в Амстердаме, а почему выбрали такую форму.

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"Когда посла вызывают в МИД - это очень серьезный шаг со стороны страны, которая принимает дипломата. Это был результат заявления МИД РФ вчера, которое было в очень недипломатичных формах и словах, которое поставило под сомнение все то, что независимо наработала международная группа по расследованиям, которая координируется Нидерландами. Нидерланды стараются быть политически корректными", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Международная следственная группа обнародовала относительно катастрофы МН17 даже не доклад, а предварительные результаты расследования.

"В этом предварительном результате расследования есть только факты. Факты, которые доказаны. Это уже не теория, это уже не какие-то возможные сценарии. Это конкретные факты. И эти конкретные факты не были восприняты РФ, а вызвали бурю недовольства до прямых оскорблений в адрес Нидерландов как государства. Я думаю, что по старым сценариям уже ничего происходить не будет. Потому что есть действительно установленные факты, что на территорию Украины заехал российский "Бук", который произвел выстрел в направлении самолета. Погибли 298 человек, из них 2/3 нидерландцы. И затем покинул территорию. Это факт, который установлен. И конечно этот факт будут расследовать дальше. Расследовать по всем возможным направлениям", - отметил Горин.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Нидерландов вызвало к себе российского посла из-за критики расследования MH17.