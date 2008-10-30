В Минске на съезде комсомольцев задержали активистов оппозиции

Сотрудники белорусской милиции задержали оппозиционных активистов, лидера организации «Молодежь БНФ» Франака ВЯЧОРКУ и его соратника Михаила ПАШКЕВИЧА в Минске заседании 40 съезда Белорусского Республиканского Союза молодежи.

Как передает Газета.ru, Ф.ВЯЧОРКА успел сообщить белорусской службе «Радио Свобода», что он и М.ПАШКЕВИЧ «хотели высказать свое мнение по поводу отмены льгот, регистрации общественных объединений и других аспектов внутренней политики белорусского государства». Ф.ВЯЧОРКУ и М.ПАШКЕВИЧА удерживали в фойе здания. Им запретили пользоваться мобильными телефонами, передает «Хартия-97».

Затем молодежных активистов отвезли в Центральное РУВД Минска. По словам М.ПАШКЕВИЧА, позже сотрудник милиции принес им извинения за незаконное задержание.