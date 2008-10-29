Американцы голосуют за президента и высоту потолка в хлеву

Во вторник 4 ноября жители Калифорнии будут не только выбирать президента страны, но также выразят отношение к новому законопроекту о защите прав животных, используемых в сельском хозяйстве, сообщает The New York Times. Согласно этому проекту, фермеров обяжут обеспечить животных просторными помещениями, в которых те смогут стоять в полный рост, лежать и ходить.

Противники этого проекта, организация "Калифорнийцы за здоровую пищу" (Californians for Safe Food), утверждают, что это рискованная мера. При таком подходе, животные будут контактировать с собственными экскрементами, что увеличит риск заболеваний. Кроме того, животные не будут защищены от агрессивного поведения своих соседей.

Эти доводы "притянуты за уши и смехотворны", считает сторонник законопроекта Вейн Паселл, президент организации "Гуманное общество в Соединенных Штатах" (Humane Society of the United States). Он также убежден, что раз уж животных убивают ради пищи, "меньшее, что мы можем для них сделать, это относиться к ним достойно и дать им хотя бы подобие жизни".

Представитель организации "Калифорнийцы за здоровую пищу" Джулия Бакнер охарактеризовала авторов этого проекта как "зажиточных узколобых представителей элиты", далеких от реального положения дел. По ее словам, "Гуманное общество в Соединенных Штатах" - организация, зарабатывающая деньги на "белых женщинах среднего класса, готовых выписывать стодолларовые чеки".

Единственное, в чем сторонники и противники законопроекта сходятся во мнениях, это в признании его дороговизны. Сама предвыборная компания может стать самым дорогим проектом по защите прав животных в истории. В общей сложности обе организации уже затратили на кампанию около 11 миллионов долларов.

Лента.ру