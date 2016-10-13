В Британии заговорили о военном вмешательстве в сирийский конфликт: Кремль уже отреагировал

16:15, 13 октября 2016
Мир
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Россия будет приветствовать британское военное вмешательство в сирийский конфликт, если оно будет нацелено на террористов, а не на режим президента Сирии Башара аль-Асада.

Голова МЗС Британії заявив, що країна повинна розглянути питання військового втручання в уонфлікт / Фото УНІАН

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что страна должна рассмотреть вопрос военного вмешательства в сирийский конфликт, но отметил, что любые действия в Сирии должны были бы быть частью мероприятий коалиции во главе с Соединенными Штатами.

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«Мы ничего не можем делать без коалиции, не делая это с американцами», – подчеркнул Джонсон.

Как сообщал УНИАН, авиаудары по восточным районам Алеппо возобновились во вторник после нескольких дней затишья, что были даны сирийской армией для возможности гражданским лицам покинуть город.

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