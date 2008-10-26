Буш досрочно проголосовал за “своего” кандидата в президенты США

В пятницу, 24 октября, президент США Джордж Буш и его супруга Лора Буш в Вашингтоне досрочно проголосовали на президентских выборах, которые пройдут по всей стране 4 ноября, сообщила Лента.ру со ссылкой на Associated Press. По информации пресс-службы Белого дома, они отдали свои голоса за кандидата-республиканца Джона Маккейна.

В отличие от предыдущих президентских выборов, сейчас супруги не отправились в штат Техас, где они зарегистрированы как избиратели. Пресс-секретарь Белого дома Дана Перино сообщила, что их заполненные бюллетени отправлены в Техас по почте. Ожидается, что в день выборов Джордж Буш будет наблюдать за ходом голосования из Вашингтона.