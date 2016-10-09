Черновецкий занял третье место в своем округе на выборах в парламент Грузии

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Грузии, Черновецкий получил 11,98% голосов. При этом экс-мэр Киева даже победил с перевесом в 1 голос на одном из участков - в селе Цкаврока.

В свою очередь представитель "Грузинской мечты" Коба Накаидзе пока набирает 40,46% голосов, а выдвиженец "Единого национального движения" Джансуг Джинчарадзе - 24,35%.

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По новому избирательному законодательству Грузии, для победы в мажоритарном округе относительного большинства уже недостаточно и необходимо получить более 50%. Потому победитель выборов определится среди этих двух кандидатов во втором туре, который должен пройти в 25-дневный срок после первого.

Всего в округе №71 соперничали 14 кандидатов.

В отличие от остальных, Черновецкого выдвинула не партия, а инициативная группа граждан.

Напомним, по данным с 82,5% участков, в грузинский парламент по пропорциональной системе, за которой закреплено 77 мест, прошли "Грузинская мечта" (с результатом в 49,3%) и ЕНД (26,5%), на грани прохождения находится "Альянс патриотов Грузии". Остальные 73 депутата избираются в мажоритарных округах.