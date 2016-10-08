Парламентские выборы в Грузии: объявлены результаты экзит-поллов

Как сообщают грузинские СМИ, согласно результатам экзит-полла компании TNS, "Грузинская мечта" набирает 53,8%, "Единое национальное движение" - 19,5%.

TNS проводила экзит-полл по заказу 4 телекомпаний - "Общественное вещание Грузии", GDS, Maestro и "Имеди". При этом три последние так или иначе связаны с Бидзиной Иванишвили и поддерживают "Грузинскую мечту".

В парламент при этом гарантированного проходят только эти две партии. Блок, возглавляемый партией "Альянс патриотов Грузии", находится на грани прохождения с 5%.

В свою очередь "Свободные демократы" получили 4%, Лейбористская партия Грузии - 3,1%, движение "Государство для народа" - 2,7%, партия "Республиканцы" действующего спикера парламента Давида Усупашвили - также 2,7%, "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе - 2,3%, "Национальный форум" - 0,8%, блок "Топадзе - Промышленники / Наша родина" - 0,6%.

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При этом, по экзит-полу GFK, который проводился по заказу телекомпании "Рустави 2" (считающейся "рупором" ЕНД), "Грузинская мечта" получила 39,9%, ЕНД - 32,74%.

"Альянс патриотов Грузии", по этим данным, проходит в парламент с 5,76%.

ЛПГ при этом получила 4,21%, движение "Государство для народа" - 3,25%, "Свободные демократы" - 3,21%, "Демократическое движение - Единая Грузия" - 2,81%.

Напомним, сегодня граждане Грузии избирали депутатов парламента 9-го созыва. В выборах участвовали 25 субъектов. При этом 77 депутатов избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 73 - в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Для победы в мажоритарном округе необходимо получить абсолютное большинство (50% + 1 голос), потому в округах, где победители не определятся по итогам выборов 8 октября, в 25-дневный срок будут проведены вторые туры. Таким образом, окончательный расклад сил в парламенте станет известен лишь после этого.